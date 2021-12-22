Минобороны Украины сильно расширило перечень профессий для постановки женщин на воинский учет

Документ уже вступил в силу. Теперь, если женщина входит в список профессий и пригодна к службе по возрасту и состоянию здоровья, то она обязана стать на учет. Подробности сообщила в эфире «Громадського радіо» заместитель министра обороны Наталья Воронкова.

«Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как стать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм, и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов», — сказала она.

Воронкова надеется, что удастся реализовать постановку на воинский учет в онлайн-режиме.

Контролировать процедуру должны руководители предприятий. Нарушителям грозит штраф Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве составляет 60 лет.

В расширенный список профессий, который требует постановки женщин на воинский учет входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

Для оформления требуются: паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей.

Напомним, в Украине анонсировал появление на портале "Дія" электронных сервисов, связанных с документами о выполнении гражданами воинской обязанности. Речь идет, в частности, об информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" в "Дії" запланирована в течение 2022-2023 годов.

Причем министр обороны Алексей Резников отмечает, что проводит консультации по вопросу о возможности отмены призывной службы в ВСУ. Он подчеркнул, что службу в армии необходимо сделать привлекательной, и тогда, по его словам, не будет возникать вопроса о призыве туда студентов. В этом должен помочь новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны.