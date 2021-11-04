Политика 10 минут назад

Целесообразность отмены призыва в армию обсуждается — Резников

Пока же новый глава Минобороны ожидает, когда заработает закон о национальном сопротивлении

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента
Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников отмечает, что проводит консультации по вопросу о возможности отмены призывной службы в Вооруженные силы. Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде после своего назначения.

"Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю целесообразность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать мое видение. У меня есть ощущение, но я хочу его проверить, переговорив с экспертами. Моя мечта — чтобы, по большому счету, мы пришли к профессиональной армии в результате. Это намного эффективнее", — заявил министр.

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При этом он подчеркнул, что службу в армии необходимо сделать привлекательной, и тогда, по его словам, не будет возникать вопроса о призыве туда студентов.

"Мои надежды — на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Соответственно, это, возможно, и будет как раз той очень удобной заменой, когда люди будут проходить подготовку и быть в реестре этой территориальной обороны, и это как раз будет наш с вами мобилизационный резерв", — отметил глава Минобороны.

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По словам Резникова, формировать такой резерв стоит из людей, прошедших службу на Донбассе, а при наличии еще и полноценной стратегии обороны Украине не грозит нападение извне.

"У нас более 400 тысяч ветеранов, прошедших через фронт, через войну, — фантастический опыт. Его нужно использовать. У нас должна быть концепция и всеобъемлющая стратегия обороны страны. Тогда врагу смысла заходить на нашу территорию не будет, потому что он потеряет намного больше", — заявил он.

Напомним, что Резникова накануне его уволили с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а в четверг назначили министром обороны.

С мая 2020 года он также является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, а до того с сентября 2019 года представлял Украину в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.

Отметим, что упомянутый закон о национальном сопротивлении, проект которого вносил президент Владимир Зеленский, был принят 16 июля.

29 июля Зеленский его подписал, однако на следующий же день передумал, заявил о неконституционности некоторых его положений и попросил Кабинет министров разработать новый документ в течение двух месяцев.

На данный момент, однако, закон ввиду наличия подписи президента считается вступившим в силу. Введение в действие его положений должно произойти 1 января 2020 года.

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