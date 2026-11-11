В прифронтовых регионах запускают бесплатное обучение водителей грузовиков и автобусов

В Харькове, Днепре, Одессе и Запорожье стартовал отбор на бесплатное профессиональное обучение водителей и водителей грузовиков и автобусов. Подать заявку можно до 30 ноября 2026 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий Украины.

Программа должна помочь транспортным предприятиям прифронтовых регионов привлечь новых работников для автобусных перевозок, доставки грузов и поставку материалов, необходимых для восстановления общин.

В Харькове, Днепре и Одессе участники могут пройти подготовку по категориям C и CE.

Категория C позволяет управлять грузовыми автомобилями массой более 7,5 тонн, а CE - грузовиками с прицепом массой свыше 750 кг.

В Запорожье будут проводить обучение по категории D для управления автобусами, рассчитанными более чем на 16 пассажирских мест.

Кто может пройти обучение

Для обучения на категорию C участнику должно быть не менее 18 лет. Также необходимо иметь удостоверение категории B и опыт вождения не менее года.

Для категории CE требуется старше 18 лет, иметь удостоверение категории C и опыт управления транспортом категории B или C.

Учиться на категорию D могут люди в возрасте от 21 года, имеющие удостоверения категории B, C, C1 или D1 и по меньшей мере три года опыта вождения по одному из них.

Что оплачивает программа

Участники получат бесплатное теоретическое и практическое обучение по выбранной категории. Программа также покрывает две подачи транспортного средства на практический экзамен.

Кроме того, предусмотрены посещение транспортных предприятий, знакомство с потенциальными работодателями, помощь с составлением резюме, подготовкой к собеседованию и поиском работы.

Обязательным условием является готовность после завершения обучения трудоустроиться по профессии, полученной в регионе, где реализуется проект.

Отметим, украинский рынок грузовых перевозок сталкивается с острой проблемой: значительная нехватка водителей категории СЕ, которая составляет около 40 тысяч специалистов. Это создает серьезные вызовы для логистической отрасли, ведь треть автопарка крупных компаний простаивает из-за отсутствия квалифицированных кадров.