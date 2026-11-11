Украинцы создали навигатор без GPS: как работает приложение и насколько он точен

Украинская команда разработала навигационное приложение "Доведу", которое определяет местонахождение автомобиля даже при отсутствии GPS-сигнала. По данным разработчиков, погрешность позиционирования в таких условиях составляет 10-30 метров.

Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.

Для определения местоположения автомобиля "Доведу" использует комплекс данных из разных источников. В частности, приложение анализирует показатели датчиков движения смартфона, сигналы мобильных сетей и Wi-Fi, а также информацию по цифровым картам дорог. Такой подход позволяет поддерживать навигацию даже при отсутствии или нестабильной работе GPS.

Над разработкой сервиса работала команда специалистов по Data Science и физике. Среди соучредителей – Сергей Головин, PhD по экономическому моделированию Университета Миннесоты, бывший экономист Amazon и старший ученый Keystone.ai, и физик Андрей Черный, выпускник Физико-технического института КПИ имени Игоря Сикорского.

Как отмечает Головин, при создании продукта команда применила наработки в области машинного обучения, моделирования физических процессов и навигации. Разработчики стремились использовать этот опыт для создания технологии, которая будет оставаться эффективной даже при ограниченном доступе к спутниковому сигналу.

В настоящее время приложение доступно для смартфонов на базе Android 9 и более новых версий операционной системы. Загрузить его можно в Google Play. Версия для iPhone пока находится на этапе тестирования.

География работы сервиса включает Украину, Израиль, страны Персидского залива и Европу.

Отдельное направление развития проекта – сотрудничество с бизнесом. Разработчики рассматривают возможность интеграции технологии в работу автопарков такси, служб доставки и грузовых перевозок. Еще одна потенциальная сфера применения – аграрный сектор, где потеря GPS-сигнала может приводить к остановке сельскохозяйственной техники и нарушению рабочих процессов.

Для частных пользователей бесплатный доступ продолжительностью до двух часов в неделю. Подписка Pro стоит 199 грн. в месяц. В то же время, военные, ветераны, медицинские работники, полицейские и спасатели могут пользоваться расширенной версией бесплатно.

Также команда подготовила специальное предложение читателям dev.ua: промокод LAUNCHPRO предоставляет 50% скидки на первые три месяца подписки Pro. Воспользоваться им можно до 24 ноября включительно.

Напомним, украинский независимый исследователь искусственного интеллекта Вадим Монах разработал Poly Duo - бесплатный инструмент с открытым кодом, позволяющий привлекать ChatGPT и Claude к проверке ответов друг друга. Решение автоматизирует процесс сравнения результатов двух моделей.