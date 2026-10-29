Украинец разработал Poly Duo для проверки ответов искусственного интеллекта

Украинский независимый исследователь искусственного интеллекта Вадим Монах разработал Poly Duo - бесплатный инструмент с открытым кодом, позволяющий привлекать ChatGPT и Claude к проверке ответов друг друга. Решение автоматизирует процесс сравнения результатов двух моделей.

Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.

Как работает Poly Duo

Poly Duo автоматизирует сценарий, при котором пользователь сначала получает ответ от одного ИИ-ассистента, а затем передает его другому для критического анализа.

В предложенном процессе ChatGPT формирует исходный ответ, после чего Claude проверяет его и ищет возможные ошибки. Итог содержит три основных блока: утверждения, с которыми согласовываются обе модели, разногласия между их выводами и вопросы, которые следует проверить отдельно.

По словам разработчика, обработка запроса занимает около минуты. Готовый результат отображается на экране смартфона и копируется в буфер обмена.

Для запуска Poly Duo использует приложение "Быстрые команды" в iPhone и интеграции Ask ChatGPT и Ask Claude. По замыслу автора, пользователю не нужно настраивать отдельный сервер или вводить собственные API-ключи: сценарий работает из-за доступных действий официальных приложений OpenAI и Anthropic.

Запустить инструмент можно разными способами, в том числе с помощью кнопки Action Button на совместимых моделях iPhone, двойного касания задней панели, голосового помощника Siri или ярлыка на экране блокировки.

Какие функции предлагает украинская разработка

По описанию монаха, Poly Duo имеет 12 режимов взаимодействия с ответами ИИ. Среди них – сравнение результатов, определение разногласий, поиск компромиссного заключения и объединение ответов двух моделей.

Инструмент поддерживает iPhone с iOS 18 и более новыми версиями операционной системы, а также имеет 11 языковых вариантов, включая украинский.

Разработчик также заявляет о поддержке Android. Кроме того, он описывает Poly Trio – расширенный вариант инструмента, предусматривающий привлечение третьей модели искусственного интеллекта от другого разработчика с помощью бесплатного API-ключа.

Poly Duo распространяется бесплатно, а его исходный код доступен на GitHub. В то же время фактические возможности инструмента зависят от доступности соответствующих функций в приложениях ChatGPT и Claude, типа аккаунта и установленных сервисами ограничений.

Повышает ли проверка двумя моделями точность ответов

Монах также опубликовал собственные исследования, посвященные согласованности ответов разных моделей ИИ.

По его данным, во время тестирования 26 октября 2026 GPT-6.1 Sol и Claude Opus 5.5 отдельно отвечали на 100 новых фактических вопросов через командные интерфейсы соответствующих компаний, используя обычные подписки.

В 74 случаях модели дали одинаковые ответы. Из них 72 оказались правильными – это примерно 97% совпадений. Автор также сообщает, что в рамках этой выборки не было случаев, когда обе модели уверенно предоставили одинаковый ложный ответ.

Для сравнения, в собственном анализе результатов исследования за август 2026 года Монах приводит показатель в 98% правильных совпадений для двух флагманских моделей на выборке из 1459 публичных фактических вопросов.

Эти характеристики приведены самим автором исследований и не являются универсальной гарантией точности. Результаты зависят от набора вопросов, моделей и методик тестирования. Две системы могут допустить одинаковую ошибку, поэтому совпадение ответов не заменяет проверки фактов по надежным источникам.

Особенно важно проверять информацию в вопросах медицины, права, финансов и других сферах, где ошибочное заключение может иметь серьезные последствия.

Кто создал Poly Duo

Вадим Монах позиционирует себя как независимого исследователя искусственного интеллекта и отмечает, что имеет степень PhD. По его словам, две его работы, посвященные оценке и проверке моделей ИИ, приняли на воркшоп NeurIPS 2026.

Исходный код Poly Duo опубликован в открытом доступе на GitHub, а сам инструмент можно найти на сайте Polyhelper.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель ChatGPT планирует привлечь $30 млрд вместо выхода на биржу. Американский стартап в сфере искусственного интеллекта OpenAI планирует привлечь от инвесторов не менее 30 млрд долларов после того, как отложил планы по первоначальному публичному размещению акций (IPO).