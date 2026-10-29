Українець розробив Poly Duo для перевірки відповідей штучного інтелекту

Український незалежний дослідник штучного інтелекту Вадим Чернець розробив Poly Duo — безплатний інструмент із відкритим кодом, який дає змогу залучати ChatGPT і Claude до перевірки відповідей одне одного. Рішення автоматизує процес порівняння результатів двох моделей.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.

Як працює Poly Duo

Poly Duo автоматизує сценарій, за якого користувач спочатку отримує відповідь від одного ШІ-асистента, а потім передає її іншому для критичного аналізу.

У запропонованому процесі ChatGPT формує початкову відповідь, після чого Claude перевіряє її та шукає можливі помилки. Підсумок містить три основні блоки: твердження, з якими погоджуються обидві моделі, розбіжності між їхніми висновками та питання, які варто перевірити окремо.

За словами розробника, обробка запиту займає близько хвилини. Готовий результат відображається на екрані смартфона та копіюється до буфера обміну.

Для запуску Poly Duo використовує застосунок «Швидкі команди» на iPhone та інтеграції Ask ChatGPT і Ask Claude. За задумом автора, користувачеві не потрібно налаштовувати окремий сервер або вводити власні API-ключі: сценарій працює через доступні дії офіційних застосунків OpenAI та Anthropic.

Запустити інструмент можна різними способами, зокрема за допомогою кнопки Action Button на сумісних моделях iPhone, подвійного торкання задньої панелі, голосового помічника Siri або ярлика на екрані блокування.

Які функції пропонує українська розробка

За описом Чернеця, Poly Duo має 12 режимів взаємодії з відповідями ШІ. Серед них — порівняння результатів, визначення розбіжностей, пошук компромісного висновку та об’єднання відповідей двох моделей.

Інструмент підтримує iPhone з iOS 18 і новішими версіями операційної системи, а також має 11 мовних варіантів, включно з українською.

Розробник також заявляє про підтримку Android. Крім того, він описує Poly Trio — розширений варіант інструмента, який передбачає залучення третьої моделі штучного інтелекту від іншого розробника за допомогою безплатного API-ключа.

Poly Duo поширюється безкоштовно, а його вихідний код доступний на GitHub. Водночас фактичні можливості інструмента залежать від доступності відповідних функцій у застосунках ChatGPT і Claude, типу облікового запису та встановлених сервісами обмежень.

Чи підвищує перевірка двома моделями точність відповідей

Чернець також опублікував власні дослідження, присвячені узгодженості відповідей різних моделей ШІ.

За його даними, під час тестування 26 жовтня 2026 року GPT-6.1 Sol і Claude Opus 5.5 окремо відповідали на 100 нових фактичних запитань через командні інтерфейси відповідних компаній, використовуючи звичайні підписки.

У 74 випадках моделі надали однакові відповіді. Із них 72 виявилися правильними — це приблизно 97% збігів. Автор також повідомляє, що в межах цієї вибірки не було випадків, коли обидві моделі впевнено надали однакову хибну відповідь.

Для порівняння, у власному аналізі результатів дослідження за серпень 2026 року Чернець наводить показник у 98% правильних збігів для двох флагманських моделей на вибірці з 1459 публічних фактичних запитань.

Ці показники наведені самим автором досліджень і не є універсальною гарантією точності. Результати залежать від набору запитань, моделей і методики тестування. Дві системи можуть припуститися однакової помилки, тому збіг відповідей не замінює перевірки фактів за надійними джерелами.

Особливо важливо перевіряти інформацію в питаннях медицини, права, фінансів та інших сферах, де помилковий висновок може мати серйозні наслідки.

Хто створив Poly Duo

Вадим Чернець позиціонує себе як незалежного дослідника штучного інтелекту та зазначає, що має ступінь PhD. За його словами, дві його роботи, присвячені оцінюванню та перевірці моделей ШІ, прийняли на воркшопи NeurIPS 2026.

Вихідний код Poly Duo опублікований у відкритому доступі на GitHub, а сам інструмент можна знайти на сайті Polyhelper.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що творець ChatGPT планує залучити $30 млрд замість виходу на біржу. Американський стартап у сфері штучного інтелекту OpenAI планує залучити від інвесторів щонайменше 30 млрд доларів після того, як відклав плани щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO).