Законопроекты как в TikTok: украинский разработчик создал необычное приложение о Раде

Украинский разработчик Николай Цивка создал мобильное приложение "Rada: Законопроекты", позволяющее следить за работой Верховной Рады в формате ленты TikTok. Пользователи могут пересматривать законодательные инициативы, результаты голосований и активность депутатов, а с помощью искусственного интеллекта разбираться в юридических текстах простыми словами. Приложение доступно для iOS и Android.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение в Dev.

Как работает приложение

Идея сервиса возникла из желания сделать информацию о работе парламента более доступной для обычных пользователей. По словам Цивко, официальные ресурсы содержат необходимые данные, однако их не всегда удобно просматривать со смартфона из-за большого количества таблиц, вкладок и документов.

Поэтому разработчик использовал механику, знакомую пользователям TikTok, Instagram Reels и Stories. Вместо традиционного списка документов приложение предлагает вертикальную ленту карт законопроектов, между которыми можно переключаться свайпами.

Интерфейс также предполагает привычные для социальных сетей функции: возможность понравиться материалу, оставить комментарий, сохранить его или поделиться им.

Какую информацию можно найти

Источником данных для сервиса есть открытые наборы портала Верховной Рады Украины data.rada.gov.ua. Приложение позволяет следить за статусом законопроектов, пересматривать результаты поименных голосований и голосований за фракциями, а также получать информацию о посещаемости заседаний и активности народных депутатов.

Для просмотра информации регистрация не обязательна. В то же время, авторизация через Telegram нужна для комментирования.

Искусственный интеллект объясняет законы

Одной из функций сервиса стала опция "ИИ простыми словами". Она помогает пользователям разобраться в официальных законодательных документах, без необходимости самостоятельно анализировать большие объемы юридического текста.

Искусственный интеллект прорабатывает опубликованный документ и формирует краткое изложение по нескольким направлениям: в чем заключаются предложенные изменения, кого они касаются, какие суммы или штрафы предусмотрены и когда нормы должны вступить в силу.

По замыслу разработчика такой формат позволяет быстрее понять содержание даже объемных законопроектов, которые могут насчитывать десятки страниц.

Где загрузить приложение

"Rada: Законопроекты" доступны для устройств на базе iOS и Android.

По словам автора, проект остается некоммерческим: он развивает его в свободное время и не предусматривает рекламу или платный доступ.

Напомним, украинский разработчик Владислав Домоцкий запустил iOS-приложение "Метро-Таймер", которое помогает пассажирам киевского метро не проехать нужную станцию. Программа отслеживает поездку по графику метрополитена, показывает количество остановок и время выхода.