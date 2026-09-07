Как не проехать свою станцию в метро: для Киева создали приложение

Украинский разработчик Владислав Домоцкий запустил iOS-приложение "Метро-Таймер", которое помогает пассажирам киевского метро не проехать нужную станцию. Программа отслеживает поездку по графику метрополитена, показывает количество остановок и время выхода.

Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.ua.

Для киевского метро создали приложение

Применение рассчитано, в частности, на тех, кто во время поездки слушает музыку в наушниках, читает или отдыхает и не хочет постоянно следить за названиями станций и объявлениями в вагоне.

Пользователю нужно выбрать станцию отправления и пункт назначения, затем нажать кнопку "Поехали". После запуска программа показывает обратный отсчет до нужной станции и количество оставшихся остановок.

Информация отображается непосредственно на экране блокировки iPhone, а на моделях с Dynamic Island также в этом интерфейсе. За одну станцию до пункта назначения телефон уведомляет пользователя вибрацией, что следующая остановка потребуется.

Программа поддерживает поиск станций под названием, сохранение маршрутов и просмотр последних поездок. По словам разработчика, для запуска привычного маршрута достаточно двух нажатий.

Приложение работает без интернета

Метротаймер не требует постоянного подключения к сети. Для определения места поезда использует официальный график движения киевского метрополитена.

По словам Домоцкого, приложение не использует серверы, рекламу или аналитику. Интернет необходим только для отображения информации о воздушных тревогах, которую пользователь может включить отдельно.

Таймер и счетчик остановок продолжают работать даже после закрытия приложения. Dynamic Island поддерживается на iPhone 14 Pro и более новых моделях, а информация на экране блокировки доступна на устройствах с iOS 16.1 и более новыми версиями системы.

Что происходит во время пересадки

Если маршрут предусматривает изменение линии метро, то приложение самостоятельно строит его через пересадочные узлы. Когда пассажиру необходимо перейти на другую линию, программа отправляет отдельное уведомление.

На наземных участках метро "Метро-Таймер" дополнительно сверяет расчет по GPS. Это позволяет скорректировать возможные отклонения в определении текущего положения поезда.

Если расчет сбился при движении под землей, пользователь может вручную сместить маршрут на одну остановку вперед или назад с помощью кнопок -1/+1 в Dynamic Island.

Геолокация при этом обрабатывается непосредственно на устройстве и используется только при поезде на наземных участках.

Применение не связано с киевским метро

"Метро-таймер" является неофициальным приложением. Владислав Домоцкий отмечает, что у него нет никакой связи с КП "Киевский метрополитен" или Киевской городской государственной администрацией.

По словам разработчика, в первые дни после появления приложения в App Store его скачали более 2000 раз.

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