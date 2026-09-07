Як не проїхати свою станцію в метро: для Києва створили застосунок

Український розробник Владислав Домоцький запустив iOS-застосунок “Метро-Таймер”, який допомагає пасажирам київського метро не проїхати потрібну станцію. Програма відстежує поїздку за графіком метрополітену, показує кількість зупинок і час до виходу.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.ua.

Для київського метро створили застосунок

Застосунок розрахований, зокрема, на тих, хто під час поїздки слухає музику в навушниках, читає або відпочиває й не хоче постійно стежити за назвами станцій та оголошеннями у вагоні.

Користувачеві потрібно вибрати станцію відправлення та пункт призначення, після чого натиснути кнопку "Поїхали". Після запуску програма показує зворотний відлік до потрібної станції та кількість зупинок, які залишилися.

Інформація відображається безпосередньо на екрані блокування iPhone, а на моделях із Dynamic Island — також у цьому інтерфейсі. За одну станцію до пункту призначення телефон повідомляє користувача вібрацією, що наступна зупинка буде потрібною.

Програма підтримує пошук станцій за назвою, збереження маршрутів та перегляд останніх поїздок. За словами розробника, для запуску звичного маршруту достатньо двох натискань.

Застосунок працює без інтернету

"Метро-Таймер" не потребує постійного підключення до мережі. Для визначення місця поїзда він використовує офіційний графік руху київського метрополітену.

За словами Домоцького, застосунок не використовує сервери, рекламу чи аналітику. Інтернет потрібен лише для функції відображення інформації про повітряні тривоги, яку користувач може окремо увімкнути.

Таймер і лічильник зупинок продовжують працювати навіть після закриття застосунку. Dynamic Island підтримується на iPhone 14 Pro та новіших моделях, а інформація на екрані блокування доступна на пристроях із iOS 16.1 і новішими версіями системи.

Що відбувається під час пересадки

Якщо маршрут передбачає зміну лінії метро, застосунок самостійно будує його через пересадочні вузли. Коли пасажирові потрібно перейти на іншу лінію, програма надсилає окреме сповіщення.

На наземних ділянках метро "Метро-Таймер" додатково звіряє розрахунок із GPS. Це дає змогу скоригувати можливі відхилення у визначенні поточного положення поїзда.

Якщо розрахунок збився під час руху під землею, користувач може вручну змістити маршрут на одну зупинку вперед або назад за допомогою кнопок -1/+1 у Dynamic Island.

Геолокація при цьому обробляється безпосередньо на пристрої та використовується лише під час перебування поїзда на наземних ділянках.

Застосунок не пов’язаний із київським метро

"Метро-Таймер" є неофіційним застосунком. Владислав Домоцький зазначає, що він не має жодного зв’язку з КП "Київський метрополітен" або Київською міською державною адміністрацією.

За словами розробника, у перші дні після появи застосунку в App Store його завантажили понад 2000 разів.

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