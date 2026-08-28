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ШІ-диктовка та автоматична зміна розкладки: що вміє український застосунок Sayful

жінка задумливо працює за ноутбуком
Український розробник створив Sayful / Freepik

Український розробник Михайло Коротич створив застосунок Sayful для macOS, який автоматично виправляє текст, набраний не тією мовною розкладкою, та перетворює голос на текст за допомогою ШІ. Сервіс також має інструменти для перекладу, OCR, голосового озвучування та редагування тексту.

Як пише Delo.ua, про це інформує Dev.ua.

Про Sayful

Одна з ключових функцій Sayful - автоматична зміна мовної розкладки. Якщо користувач випадково набирає текст не тією мовою, застосунок розпізнає помилку після натискання пробілу, виправляє слово та перемикає розкладку клавіатури.

При цьому користувачеві не потрібно виділяти текст або набирати його повторно.

ШІ перетворює голос на текст

Sayful також має функцію ШІ-диктовки. Щоб скористатися нею, достатньо натиснути клавішу Left Option і надиктувати текст.

Застосунок автоматично розпізнає мовлення, розставляє розділові знаки та вставляє готовий текст у місці, де розташований курсор. Функція працює в різних програмах, зокрема Slack, Claude, браузерах і терміналі.

Серед інших можливостей Sayful:

  • виправлення та переклад виділеного тексту;
  • розпізнавання тексту зі скриншотів за допомогою OCR;
  • озвучування тексту;
  • виконання власних ШІ-команд для редагування;
  • створення голосових і текстових нотаток;
  • тренажер для навчання сліпому друку.

Є безплатний тариф

Sayful має безплатний тариф, який передбачає до 3000 слів голосової диктовки на тиждень. Функція автоматичного виправлення розкладки працює безпосередньо на пристрої та не має обмежень щодо використання.

Також у застосунку діє реферальна програма. Якщо запрошений користувач надиктує 2000 слів, обидва учасники тимчасово отримають збільшення щомісячного ліміту в 100 разів.

Спробувати Sayful можна на сайті розробника.

Нагадаємо, Мінцифри інтегрувало ШІ-агента на базі моделі Gemini безпосередньо у застосунок “Дія”. Система переходить до формату Agentic State, де асистент не лише відповідає на запитання, а й самостійно виконує завдання — від формування довідок до миттєвих повідомлень про штрафи.

Автор:
Ольга Опенько

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