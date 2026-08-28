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ИИ-диктовка и автоматическая смена раскладки: умеющая украинское приложение Sayful

женщина задумчиво работает за ноутбуком
Украинский разработчик создал Sayful / Freepik

Украинский разработчик Михаил Коротич создал приложение Sayful для macOS, которое автоматически исправляет текст, набранный не той языковой раскладкой, и превращает голос в текст с помощью ИИ. Сервис также имеет инструменты для перевода, OCR, голосовой озвучки и редактирования текста.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Dev.ua.

О Sayful

Одна из ключевых функций Sayful – автоматическое изменение языковой раскладки. Если пользователь случайно набирает текст на том языке, приложение распознает ошибку по нажатию пробела, исправляет слово и переключает раскладку клавиатуры.

При этом пользователю не нужно выделять текст или повторно набирать его.

ИИ превращает голос в текст

Sayful также имеет функцию ИИ-диктовки. Чтобы воспользоваться ею, достаточно нажать кнопку Left Option и надиктовать текст.

Приложение автоматически распознает речь, расставляет знаки препинания и вставляет готовый текст в месте, где расположен курсор. Функция работает в разных приложениях, в частности Slack, Claude, браузерах и терминале.

Среди других возможностей Sayful:

  • исправление и перевод выделенного текста;
  • распознавание текста из скриншотов с помощью OCR;
  • озвучивание текста;
  • выполнение собственных ИИ-команд для редактирования;
  • создание голосовых и текстовых заметок;
  • тренажер для обучения слепой печати.

Есть бесплатный тариф

Sayful имеет бесплатный тариф, предусматривающий до 3000 слов голосовой диктовки в неделю. Функция автоматического исправления раскладки работает непосредственно на устройстве и не имеет ограничений на использование.

Также в приложении действует реферальная программа. Если пользователь надиктует 2000 слов, оба участника временно получат увеличение ежемесячного лимита в 100 раз.

Попробовать Sayful можно на сайте разработчика.

Напомним, Минцифры интегрировало ИИ-агента на базе модели Gemini непосредственно в приложение "Дія". Система переходит в формат Agentic State, где ассистент не только отвечает на вопросы, но и самостоятельно выполняет задачи — от формирования справок до мгновенных сообщений о штрафах.

Автор:
Ольга Опенько

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