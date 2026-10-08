Украинский разработчик создал приложение, которое помогает проверить дом перед арендой или покупкой

Украинский iOS-разработчик создал Home Rate – приложение, в котором можно просматривать и оставлять отзывы о конкретных домах и жилых комплексах. Пользователи могут оценивать недвижимость, добавлять фотографии и делиться своим опытом проживания по определенному адресу.

Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.

Украинский разработчик создал Home Rate

Сервис должен помочь людям оценить жилье перед покупкой или арендой на основе реального опыта жильцов.

Идея Home Rate заключается в создании своеобразной платформы отзывов о недвижимости – по аналогии с оценками гостиниц в Google Maps или товаров на маркетплейсах. Пользователь может найти нужный адрес на карте или через поиск и просмотреть отзывы, оценки и фотографии дома или жилого комплекса.

Разработчик рассказал, что работал над приложением около года. По его словам, несмотря на внешнюю простоту сервиса, на его создание ушло немало времени. Для разработки он также использовал инструменты искусственного интеллекта, однако отмечает, что имеет около 10 лет опыта в iOS-разработке.

Пользователи могут искать конкретные адреса, оставлять отзывы, добавлять фотографии, оценивать сообщения других жителей и сохранять интересные объекты в избранном.

Также в приложении можно сообщать о неприемлемом контенте. Просмотр отзывов доступен даже без создания учетной записи.

Для борьбы с фейковыми отзывами разработчик ввел правило "один отзыв в один адрес" и многоуровневую систему проверки. В будущем планируется добавить возможность подтверждать факт проживания пользователя по указанному адресу.

Модерация и конфиденциальность

Home Rate использует три уровня модерации: технические правила Firestore, проверку с помощью искусственного интеллекта и ручную модерацию.

Система должна отфильтровывать персональные данные, оскорбительный контент и упоминания о военнослужащих. При этом сервис заявляет о минимальном сборе пользовательских данных: для авторизации используются Google или Apple без сохранения имен, телефонов и других подобных данных.

Часть функций доступна по подписке

Основные возможности Home Rate – поиск адресов, просмотр и публикация отзывов, сохранение объектов и получение уведомлений о новых комментариях для одного адреса – доступны бесплатно.

Для пользователей, которые хотят следить за несколькими объектами, предусмотрена платная подписка Home Rate Премиум с месячным или годовым планом.

Таким образом, приложение пытается перенести опыт пользования сервисами отзывов в сферу недвижимости, где информацию о конкретном доме или ЖК потенциальным покупателям или арендаторам часто приходится собирать из разных источников.

Напомним, украинский разработчик Владислав Домоцкий запустил iOS-приложение "Метро-Таймер", которое помогает пассажирам киевского метро не проехать нужную станцию. Программа отслеживает поездку по графику метрополитена, показывает количество остановок и время выхода.