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Страны G7 договорились усилить финансовую и материальную поддержку Украины на зимний период

G7
Главы МИД стран G7 договорились увеличить финансовую помощь Украине на зиму / Depositphotos

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) приняли решение активизировать финансовую и материальную помощь Украине, чтобы поддержать ее энергетическую безопасность зимой. 

Как пишет Dilo, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7, обнародованном на сайте МИД Великобритании по итогам их встречи в Париже.

В документе дипломаты отметили неизменную поддержку украинской энергосистемы в условиях зимних вызовов.

"Мы подтвердили приверженность поддержке энергетической безопасности Украины и решили активизировать нашу финансовую и материальную поддержку, чтобы помочь этой стране пережить зиму", - отмечается в заявлении.

Кроме неотложной помощи на текущий отопительный сезон, главы внешнеполитических ведомств стран "Группы семи" акцентировали внимание на долгосрочном планировании.

Министры "признали необходимость согласованного решения вопросов о неотложных финансовых потребностях Украины на 2027 год и после него".

Напомним, Украина уже получила около $30 млрд международной бюджетной помощи в 2026 году и до конца года ожидает еще около $20 млрд согласованного финансирования. В то же время на 2027 год потребность во внешних средствах оценивается в $52,6 млрд, из которых в настоящее время не обеспечено $32,6 млрд.

Автор:
Татьяна Бессараб

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