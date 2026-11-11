На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта

12 ноября на украинско-румынской границе временно ограничат въезд транспортных средств в Румынию через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Ограничения будут действовать с 08:00 до 16:00.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

Причиной ограничений стали работы на румынской стороне границы. В частности, там планируется заменять модульные кабины, в которых осуществляется пограничный контроль.

Водителям советуют заранее скорректировать маршрут и воспользоваться альтернативным пунктом пропуска "Белая Церковь - Сигета-Мармация".

Пешеходы также предупреждают о возможном замедлении прохождения контрольных процедур в этот период.

Напомним, в июне из-за инфраструктурных работ движение через "Солотвино" уже временно приостанавливало для автомобилей. Тогда ограничения действовали с 8 по 17 июня с 09:00 до 16:00.