В Закарпатье построят новый пункт пропуска на границе с Румынией: кто профинансирует проект

На Закарпатье приступили к подготовке проекта нового автомобильного пункта пропуска "Яблоновка – Ремета (Каминица)" на границе с Румынией. Также планируется подготовить проект реконструкции дороги протяженностью 9,4 км к предстоящему переходу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Закарпатской области.

Что предполагает проект

Проект реализуют в рамках программы Interreg VI-A NEXT Румыния – Украина 2021–2027 при финансовой поддержке ЕС.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области должна разработать два технико-экономических обоснования:

для строительства автомобильного пункта пропуска "Яблоновка";

для реконструкции дороги Т-07-37 Хуст – Шаян – Вышково – Буштыно и подъезда к пункту пропуска со строительством сервисной зоны.

В настоящее время проект уже зарегистрирован в секретариате Кабмина и получил регистрационную карточку международной технической помощи №6609.

Сколько стоит и партнеры

Проект будет реализовываться с 28 мая 2026 года по 27 ноября 2027 года. Общий бюджет составляет €842 419, из которых грант ЕС - €758 177.

Партнерами проекта являются Агентство регионального развития Закарпатской области, Уездный совет Марамуреш в Румынии и Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области.

Результатом проекта должна стать подготовлена техническая и организационная база для предстоящего открытия нового пункта пропуска и развития транспортного сообщения между Украиной и Румынией.

Напомним, в августе на пункте пропуска "Порубное – Сирет" завершили первую очередь перестройки грузового терминала. Это позволит увеличить пропускную способность границы с Румынией, сократить время прохождения контроля и разгрузить логистические пути.