Вместо вагончиков современные модули: на границе с Молдовой обновили пункт пропуска

В Черновицкой области завершили комплексное обновление автомобильного пункта пропуска "Кельменцы — Ларга" на границе с Молдовой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Ключевым решением при модернизации стало использование современной модульной инфраструктуры, что позволило существенно улучшить условия работы контролирующих служб без длительного капитального строительства.

От металлических вагончиков к современным модулям.

До обновления работники пограничной и таможенной служб работали в металлических вагончиках, не отвечавших современным требованиям.

В настоящее время на объекте установлены новые модульные помещения, отремонтировано дорожное покрытие и навесы, а также обустроена санитарная зона, автономная система канализации и водоснабжения.

Инфраструктура пункта адаптирована к требованиям инклюзивности для маломобильных групп населения.

Усиление мер безопасности

В условиях постоянных российских атак особое внимание при осмотре объекта было уделено безопасности гражданских и работников служб.

Ответственным ведомствам поставлена задача проработать вопрос обеспечения пункта пропуска надлежащим укрытием и предоставить предложения по дополнительному усилению защиты территории.

Напомним, Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.