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Вместо вагончиков современные модули: на границе с Молдовой обновили пункт пропуска
В Черновицкой области завершили комплексное обновление автомобильного пункта пропуска "Кельменцы — Ларга" на границе с Молдовой.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.
Ключевым решением при модернизации стало использование современной модульной инфраструктуры, что позволило существенно улучшить условия работы контролирующих служб без длительного капитального строительства.
От металлических вагончиков к современным модулям.
До обновления работники пограничной и таможенной служб работали в металлических вагончиках, не отвечавших современным требованиям.
В настоящее время на объекте установлены новые модульные помещения, отремонтировано дорожное покрытие и навесы, а также обустроена санитарная зона, автономная система канализации и водоснабжения.
Инфраструктура пункта адаптирована к требованиям инклюзивности для маломобильных групп населения.
Усиление мер безопасности
В условиях постоянных российских атак особое внимание при осмотре объекта было уделено безопасности гражданских и работников служб.
Ответственным ведомствам поставлена задача проработать вопрос обеспечения пункта пропуска надлежащим укрытием и предоставить предложения по дополнительному усилению защиты территории.
Напомним, Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигета Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.