Новый пункт пересечения границы в Закарпатье на 700 автомобилей в сутки откроют летом 2026

Украина и Румыния договорились о развитии пограничной инфраструктуры и реализации новых транспортных проектов. Среди ключевых инициатив - открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету Мармацией", реконструкция пункта "Порубное - Сирет" и строительство моста через Дунай.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития общин и территорий.

О новом городе через Дунай и пунктах пропуска

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба находится с рабочим визитом в Румынии в составе правительственной делегации, возглавляемой президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Румынии Никушором Даном стороны обсудили развитие пограничной инфраструктуры и реализацию совместных транспортных проектов между двумя странами.

Среди ключевых приоритетов сотрудничества – открытие нового пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией". Ожидается, что летом 2026 года он начнет работать для легкового транспорта. После реализации первой очереди проекта пропускная способность пункта составит до 700 автомобилей в сутки.

Отдельное внимание стороны уделили реконструкции пункта пропуска "Порубное – Сирет". После завершения работ пропускная способность украинско-румынской границы вырастет еще на 300 грузовиков в день.

Также стороны обсудили перспективный инфраструктурный проект – строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей. Новый мост может стать важным транспортным коридором между Украиной и Европейским Союзом и значительно усилить логистические возможности региона.

Кроме того, речь шла о расширении сети пунктов пропуска, внедрении совместного таможенного и пограничного контроля, а также развитии новых транспортных маршрутов, в том числе железнодорожных.

Ожидается, что реализация этих проектов позволит сократить время пересечения границы, увеличить ее пропускную способность и усилить экономическое сотрудничество между Украиной и Румынией, отмечает пресс-служба.

Напомним, с 10 декабря 2025 года в пунктах пропуска на румынской границе начато внедрение новой цифровой системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System). Эта система, предназначенная для граждан третьих стран, уже стартовала в ряде ключевых пограничных пунктов.