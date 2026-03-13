Новий пункт перетину кордону на Закарпатті на 700 автомобілів на добу відкриють влітку 2026

Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку громад і територій.

Про новий міст через Дунай і пункти пропуску

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба перебуває з робочим візитом у Румунії у складі урядової делегації, яку очолює президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Румунії Нікушором Даном сторони обговорили розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію спільних транспортних проєктів між двома країнами.

Фото: Мінрозвитку громад та територій

Серед ключових пріоритетів співпраці - відкриття нового пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй". Очікується, що вже влітку 2026 року він почне працювати для легкового транспорту. Після реалізації першої черги проєкту пропускна спроможність пункту становитиме до 700 автомобілів на добу.

Окрему увагу сторони приділили реконструкції пункту пропуску "Порубне – Сірет". Після завершення робіт пропускна здатність українсько-румунського кордону зросте ще на 300 вантажівок щодня.

Також сторони обговорили перспективний інфраструктурний проєкт - будівництво мосту через Дунай між Орлівкою та Ісакчею. Новий міст може стати важливим транспортним коридором між Україною та Європейським Союзом і суттєво посилити логістичні можливості регіону.

Крім того, йшлося про розширення мережі пунктів пропуску, запровадження спільного митного та прикордонного контролю, а також розвиток нових транспортних маршрутів, зокрема залізничних.

Очікується, що реалізація цих проєктів дозволить скоротити час перетину кордону, збільшити його пропускну спроможність та посилити економічну співпрацю між Україною та Румунією, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, З 10 грудня 2025 року у пунктах пропуску на румунському кордоні розпочато впровадження нової цифрової системи в'їзду/виїзду EES (Entry/Exit System). Ця система, призначена для громадян третіх країн, уже стартувала в низці ключових прикордонних пунктів.