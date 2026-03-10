Запланована подія 2

У пункті пропуску з Угорщиною обмежать рух громадян та транспорту: що сталося

У пункті пропуску на українсько-угорському кордоні "Косино" обмежать рух. Фото: Закарпатська митниця

У пункті пропуску на українсько-угорському кордоні "Косино" на Закарпатті протягом 10 та 11 березня обмежуватимуть рух транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Закарпатська митниця.

"Від 10 до 11 березня у пункті пропуску "Косино — Барабаш", що на українсько-угорському кордоні, від 13-ї до 17 години, здійснюватимуться монтажні роботи з підключення до електромережі нових модулів, встановлених для роботи посадових осіб митної та прикордонної служб", — йдеться в повідомленні.

Через це тимчасово не здійснюватимуться оформлення та пропуск громадян, а також авто в обидва напрямки.

У ДПСУ повідомляють, що "пропуск осіб та транспортних засобів може бути сповільнений".

Прикордонники радять для перетину в цьому напрямку скористатися найближчими КПП: "Вилок — Тісабеч", "Велика Паладь — Нодьгодош" або "Астей — Берегшурань".

Нагадаємо, з лютого тимчасово обмежили рух через пункт пропуску "Солотвино-Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією у зв'язку з реконструкцією мосту через річку Тиса.

Обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня.

Автор:
Світлана Манько