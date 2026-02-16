На кордоні з Румунією до квітня буде обмежений рух транспорту: у чому причина

З понеділка. 16 лютого, тимчасово обмежать рух через пункт пропуску "Солотвино-Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією у зв'язку з реконструкцією мосту через річку Тиса

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що за інформацією румунської сторони, розпочинається реконструкція мосту через річку Тиса, у зв’язку з чим з 16 лютого 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися.

Натомість пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

Обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня.

Держприкордонслужба закликає українців враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Що відомо про міст через Тису та будівництво

Міст має загальну довжину 240 метрів: 70 метрів з румунської сторони, 100 метрів центральної частини та 70 метрів з української. Разом із територією пункту пропуску загальна протяжність локації становить майже 1 кілометр.

Міст через Тису стане важливою транспортною артерією, забезпечуючи надійне сполучення між Україною та Румунією та підсилюючи економічні й логістичні зв’язки регіону.

У грудні голова повітової ради округу Марамуреш, Габріель Валер Зетеа повідомляв, що будівництво мосту через річку Тиса біля нового пункту пропуску “Біла Церква–Сігету-Мармацієй” на Закарпатті майже завершено. Введення мосту в експлуатацію планується у 2026 року.