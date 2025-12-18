Будівництво мосту через Тису на україно-румунському кордоні завершено: коли відкриють

Будівництво мосту через річку Тиса біля нового пункту пропуску “Біла Церква–Сігету-Мармацієй” на Закарпатті майже завершено. Введення мосту в експлуатацію планується на початку 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує голова повітової ради округу Марамуреш, Габріель Валер Зетеа.

Що відомо про міст через Тису та будівництво

Міст має загальну довжину 240 метрів: 70 метрів з румунської сторони, 100 метрів центральної частини та 70 метрів з української. Разом із територією пункту пропуску загальна протяжність локації становить майже 1 кілометр.

Нещодавно відбулися випробування на міцність конструкції.

Для тестування на міст заїхали вісім вантажівок, кожна завантажена по 40 тонн, загалом 320 тонн. Випробування почали з румунської сторони на ділянці над водою, після чого продовжили з українського боку.

За словами Зетеа, випробування на міцність свідчать, що будівництво фактично завершено. Введення мосту в експлуатацію заплановане на початок наступного року. Технічне приймання конструкції буде проведене заздалегідь, щоб підрядник міг отримати оплату за виконані роботи.

Міст через Тису стане важливою транспортною артерією, забезпечуючи надійне сполучення між Україною та Румунією та підсилюючи економічні й логістичні зв’язки регіону.

Нагадаємо, 28 листопада у Києві відкрили рух шляхопроводом поблизу метро "Дарниця". Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років.