Строительство моста через Тису на украинско-румынской границе завершено: когда откроют?

Строительство моста через реку Тиса возле нового пункта пропуска "Белая Церковь-Сигета-Мармацией" на Закарпатье почти завершено. Ввод моста в эксплуатацию планируется в начале 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует председатель уездного совета округа Марамуреш, Габриэль Валерий Зетеа.

Что известно о городе через Тису и строительство

Мост имеет общую протяженность 240 метров: 70 метров с румынской стороны, 100 метров центральной части и 70 метров с украинской. Вместе с территорией пункта пропуска общая протяженность локации составляет около 1 километра.

Недавно прошли испытания на прочность конструкции.

Для тестирования на мост заехали восемь грузовиков, каждый загружен по 40 тонн, в общей сложности 320 тонн. Испытания начали с румынской стороны на участке над водой, после чего продолжили с украинской стороны.

По словам Зетеа, испытания на прочность свидетельствуют, что строительство фактически завершено. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на начало следующего года. Технический прием конструкции будет произведен заранее, чтобы подрядчик мог получить оплату за выполненные работы.

Мост через Тису станет важной транспортной артерией, обеспечивая надежное сообщение между Украиной и Румынией и усиливая экономические и логистические связи региона.

