В прифронтовых регионах восстановлено еще два стратегических моста

Восстановление критически важной инфраструктуры в прифронтовых регионах продолжается даже во время войны. На этой неделе завершена реконструкция еще двух мостов, обеспечивающих транспортное сообщение, военную логистику и повседневную жизнь жителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Первый мост возведен в 1973 году, этот мост получил серьезные повреждения во время боевых действий. Теперь на его месте современная постройка длиной 48,5 метра, шириной 9,5 метра и с опорами высотой 6,5 метра. Конструкция выдерживает значительные погрузки и рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, обеспечивая бесперебойную работу как для гражданского, так и для военного транспорта.

Второй мост построен в 1992 году, почти полностью разрушен во время упорных боев, его пришлось восстанавливать почти с нуля. Новый мост имеет длину 37 метров, ширину 14 метров и опоры высотой до 4 метров. Сооружение оборудовано крепкими сваями, стойками, ригелями, монолитной плитой, перильным ограждением и современной системой освещения.

До начала капитального восстановления в местах поврежденных мостов работали временные переправы, позволявшие не останавливать транспортное сообщение.

Отмечается, что оба моста имеют стратегическое значение: они обеспечивают ускоренное движение гуманитарных грузов, стабильные поставки военной логистики и потребностей населения. Восстановление мостов и путепроводов является одним из ключевых направлений работы по восстановлению критически важной инфраструктуры в прифронтовых регионах.

Добавим, в конце сентября в Харьковской области отремонтировали мост, разрушенный в результате полномасштабного вторжения. Он является частью ключевого логистического маршрута, обеспечивающего сообщение между общинами, а также гуманитарную и военную логистику.

Автор:
Татьяна Гойденко