Во Львовской области строят новый 64-метровый мост: почему это важно для горных общин

мост, строительство
Строительство моста в селе Гребенов. / Агентство восстановления

На автодороге Т-14-24 Сколе – Славское в селе Гребенив продолжается строительство нового мостового перехода через реку Сопротивление. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Строители уже завершили монтаж буронабивных свай, насадок, колонн, ригелей и подферменников. Начата установка балок.

Фото 2 — Во Львовской области строят новый 64-метровый мост: почему это важно для горных общин

Следующим этапом работ будет устройство накладной плиты, опалубки, переходных плит, а также тротуаров по бокам и бордюрного камня.

Длина нового сооружения будет достигать 64 метров. Также будут оборудованы подходы к мосту для его соединения с основной дорогой.

Старый мост, построенный еще в 1961 году, находился в аварийном состоянии после единственного за все годы капитального ремонта. Чтобы не перекрывать движение транспорта, было решено построить новое здание рядом со старым.

Напомним, в селе Черниховцы Тернопольской области продолжается ремонт моста через реку Гнезна. Новая конструкция, смонтированная из металлических модульных элементов, будет иметь длину 20 метров и пропускную грузоподъемность до 100 тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук