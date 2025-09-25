Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,90

48,74

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Львівщині будують новий 64-метровий міст: чому це важливо для гірських громад

міст, будівництво
Будівництво мосту у селі Гребенів. / Агентство відновлення

На автошляху Т-14-24 Сколе – Славське у селі Гребенів триває будівництво нового мостового переходу через річку Опір. Ця дорога має ключове значення для транспортного сполучення, туризму та економічного розвитку гірських громад Львівщини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Будівельники вже завершили монтаж буронабивних паль, насадок, колон, ригелів та підферменників. Наразі розпочато встановлення балок.

Фото 2 — На Львівщині будують новий 64-метровий міст: чому це важливо для гірських громад

Наступним етапом робіт буде влаштування накладної плити, опалубки, перехідних плит, а також тротуарів з обох боків і бордюрного каменю.

Довжина нової споруди сягатиме 64 метри. Також будуть облаштовані підходи до мосту для його з’єднання з основною дорогою.

Старий міст, збудований ще в 1961 році, перебував в аварійному стані після єдиного за всі роки капітального ремонту. Щоб не перекривати рух транспорту, було вирішено побудувати нову споруду поруч зі старою.

Нагадаємо, у селі Чернихівці на Тернопільщині триває ремонт мосту через річку Гнізна. Нова конструкція, змонтована з металевих модульних елементів, матиме довжину 20 метрів і пропускну вантажопідйомність до 100 тонн.

Автор:
Тетяна Ковальчук