На Львівщині будують новий 64-метровий міст: чому це важливо для гірських громад

На автошляху Т-14-24 Сколе – Славське у селі Гребенів триває будівництво нового мостового переходу через річку Опір. Ця дорога має ключове значення для транспортного сполучення, туризму та економічного розвитку гірських громад Львівщини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Будівельники вже завершили монтаж буронабивних паль, насадок, колон, ригелів та підферменників. Наразі розпочато встановлення балок.

Наступним етапом робіт буде влаштування накладної плити, опалубки, перехідних плит, а також тротуарів з обох боків і бордюрного каменю.

Довжина нової споруди сягатиме 64 метри. Також будуть облаштовані підходи до мосту для його з’єднання з основною дорогою.

Старий міст, збудований ще в 1961 році, перебував в аварійному стані після єдиного за всі роки капітального ремонту. Щоб не перекривати рух транспорту, було вирішено побудувати нову споруду поруч зі старою.

