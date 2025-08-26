Запланована подія 2

Стабільне сполучення між громадами: на Закарпатті будують новий міст

Триває будівництво нового мосту / Агентство відновлення

У Жденіївській громаді Закарпаття будують новий міст через річку Жденівка після обвалу старого, який залишив без сполучення вісім сіл. Демонтаж аварійної споруди завершують, готуючись до монтажу нової переправи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Новий міст у Закарпатті

У червні на дорозі Т-07-10 у Жденіївській громаді Закарпаття обвалився міст через річку Жденівка, через що без сполучення залишилися вісім гірських сіл. Для тимчасового проїзду швидко організували переправу.

Наразі демонтаж аварійного мосту майже завершено: розібрано верхні конструкції, триває підготовка до монтажу нового мосту.

Фахівці Служби контролюють якість робіт і здійснюють технічний нагляд.

Нова переправа відновить повноцінний рух дорогою Т-07-10 та забезпечить стабільний транспортний зв’язок між громадами.

Нагадаємо, на дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.

Автор:
Ольга Опенько