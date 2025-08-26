Стабільне сполучення між громадами: на Закарпатті будують новий міст

У Жденіївській громаді Закарпаття будують новий міст через річку Жденівка після обвалу старого, який залишив без сполучення вісім сіл. Демонтаж аварійної споруди завершують, готуючись до монтажу нової переправи.

Новий міст у Закарпатті

У червні на дорозі Т-07-10 у Жденіївській громаді Закарпаття обвалився міст через річку Жденівка, через що без сполучення залишилися вісім гірських сіл. Для тимчасового проїзду швидко організували переправу.

Наразі демонтаж аварійного мосту майже завершено: розібрано верхні конструкції, триває підготовка до монтажу нового мосту.

Фахівці Служби контролюють якість робіт і здійснюють технічний нагляд.

Нова переправа відновить повноцінний рух дорогою Т-07-10 та забезпечить стабільний транспортний зв’язок між громадами.

