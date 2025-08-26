Запланована подія 2

Стабильное сообщение между общинами: в Закарпатье строят новый мост

ремонт дороги
Продолжается строительство нового моста / Агентство восстановления

В Жденеевской общине Закарпатья строят новый мост через реку Жденовка после обвала старого, оставившего без сообщения восемь сел. Демонтаж аварийной постройки завершают, готовясь к монтажу новой переправы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Новый мост в Закарпатье

В июне на дороге Т-07-10 в Жденеевской общине Закарпатья обрушился мост через реку Жденовка, из-за чего без сообщения остались восемь горных сел. Для временного проезда быстро организовали переправу.

Демонтаж аварийного моста почти завершен: разобраны верхние конструкции, продолжается подготовка к монтажу нового моста.

Специалисты Службы контролируют качество работ и осуществляют техническое наблюдение.

Новая переправа возобновит полноценное движение по дороге Т-07-10 и обеспечит стабильную транспортную связь между общинами.

Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.

Автор:
Ольга Опенько