Стабильное сообщение между общинами: в Закарпатье строят новый мост

В Жденеевской общине Закарпатья строят новый мост через реку Жденовка после обвала старого, оставившего без сообщения восемь сел. Демонтаж аварийной постройки завершают, готовясь к монтажу новой переправы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Новый мост в Закарпатье

В июне на дороге Т-07-10 в Жденеевской общине Закарпатья обрушился мост через реку Жденовка, из-за чего без сообщения остались восемь горных сел. Для временного проезда быстро организовали переправу.

Демонтаж аварийного моста почти завершен: разобраны верхние конструкции, продолжается подготовка к монтажу нового моста.

Специалисты Службы контролируют качество работ и осуществляют техническое наблюдение.

Новая переправа возобновит полноценное движение по дороге Т-07-10 и обеспечит стабильную транспортную связь между общинами.

