Венгерские компании заработали в Украине более 29 млрд грн за год: кто лидирует

246 компаний с подавшими финансовую отчетность венгерскими собственниками зарегистрированы в настоящее время в Украине. Их совокупный доход составил более 29 млрд. грн. Лидирует ОТП Банк с почти 12 млрд грн дохода в год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

14% венгерских компаний имеют доход более 100 млн грн в год

Отмечается, что 246 компаний с венгерскими бенефициарами, которые отчитались за 2025 год, зарегистрированы в Украине. Каждая 7 компания с венгерскими владельцами имеет доход более 100 млн грн в год — 34 бизнеса.

Совокупный доход таких компаний составил 29,77 млрд. грн. Через год он вырос на 8%.

Лидер - ОТП Банк с доходом почти 12 млрд грн

По данным аналитиков, абсолютный лидер среди венгерских компаний Лидер – ОТП Банк с доходом почти 12 млрд грн ОТП Банк с доходом 11,9 млрд грн. Следует агростроительный альянс "Астра" с 3,6 млрд грн дохода, компания "ТИС-Уголь" - 1,95 млрд грн дохода и "ОТП Лизинг", имеющая 1,7 млрд грн дохода. Замыкает пятерку лидеров "Трансинвестсервиса" по портовой логистике - 1,68 млрд грн дохода.

У части этих компаний есть не только венгерские, но и украинские или европейские совладельцы — бизнес здесь часто международный.

Наибольший рост дохода у компании "Гедеон Рихтер Украина" — более 60 раз в год, до 1 млрд грн. Схожие, хотя и менее резкие скачки, показали "МЕТ Украина" и "КЭС-УА Холдинг": в 5,4 раза и 1,6 раза соответственно.

География и сфера деятельности

Ячейкой венгерских компаний стало Закарпатье: там ожидаемо зарегистрировано почти половина таких бизнесов — 115 компаний. Еще 67 компаний в Киеве и 21 компания с венгерскими владельцами в Одесской области.

В то же время, аналитики отмечают, что именно в Киеве сосредоточена почти половина компаний с доходом более 100 млн грн — 15 бизнесов.

В основном венгры регистрируют бизнес в сфере оптовой торговли: 54 компании. В сфере недвижимости работает еще 24 компании, а в сельском хозяйстве – 17 бизнесов с венгерскими владельцами.

Отметим, что по состоянию на середину марта 2026 года почти 3 тысячи компаний с иностранными собственниками, которые сдают финансовую отчетность и имеют доходы не менее 100 млн грн в год, зафиксировано в Украине. У четверти компаний во владельцах — граждане Кипра. Больше всего бизнеса с иностранными собственниками зарегистрировано в столице. Чаще всего для своих компаний иностранцы выбирают область оптовой торговли, сельского хозяйства и ИТ.

Напомним, 123,01 млрд грн составил доход крупнейших польских компаний в Украине в 2025 году. Это на 20% больше, чем в 2024 году. В то же время, каждая восьмая такая компания получает доход более 100 млн грн. Лидером стала компания ЛПП Украина, которая управляет брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.