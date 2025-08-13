Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ремонт, знаки, уборка и безопасность: как на Киевщине обновляют дороги

ремонт дороги
Дороги Киевщины готовят к безопасному движению

В Киевской области продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения общей протяженностью 2545 км.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

О ремонтных дорогах

Ежедневно дорожные службы выполняют комплекс работ, направленных на обеспечение безопасности движения и надлежащего состояния дорог.

За последние две недели на дорогах Киевской области проведено:

  • ликвидацию 12,6 тыс. кв. м ямочности с использованием горячего асфальтобетона и струйного метода;
  • ремонт деформаций покрытия картами на площади 9,6 тыс. кв. м;
  • замену и установку 68 дорожных знаков;
  • очистки от поросли и обрезки аварийно опасных ветвей на площади около 38 тыс. кв. м;
  • ремонт 504 погонных метров металлического барьерного ограждения;
  • очистка более 2 тыс. погонных метров водоотводных лотков и уборка грунта под бортом на 19 тыс. погонных метров;
  • механизированное скашивание травы и сорняков на обочинах общей протяженностью 1452 км и площади более 900 тыс. кв. м.

Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.

Автор:
Ольга Опенько