Ремонт, знаки, уборка и безопасность: как на Киевщине обновляют дороги

В Киевской области продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения общей протяженностью 2545 км.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

О ремонтных дорогах

Ежедневно дорожные службы выполняют комплекс работ, направленных на обеспечение безопасности движения и надлежащего состояния дорог.

За последние две недели на дорогах Киевской области проведено:

ликвидацию 12,6 тыс. кв. м ямочности с использованием горячего асфальтобетона и струйного метода;

ремонт деформаций покрытия картами на площади 9,6 тыс. кв. м;

замену и установку 68 дорожных знаков;

очистки от поросли и обрезки аварийно опасных ветвей на площади около 38 тыс. кв. м;

ремонт 504 погонных метров металлического барьерного ограждения;

очистка более 2 тыс. погонных метров водоотводных лотков и уборка грунта под бортом на 19 тыс. погонных метров;

механизированное скашивание травы и сорняков на обочинах общей протяженностью 1452 км и площади более 900 тыс. кв. м.

Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.