Ремонт, знаки, уборка и безопасность: как на Киевщине обновляют дороги
В Киевской области продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения общей протяженностью 2545 км.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
О ремонтных дорогах
Ежедневно дорожные службы выполняют комплекс работ, направленных на обеспечение безопасности движения и надлежащего состояния дорог.
За последние две недели на дорогах Киевской области проведено:
- ликвидацию 12,6 тыс. кв. м ямочности с использованием горячего асфальтобетона и струйного метода;
- ремонт деформаций покрытия картами на площади 9,6 тыс. кв. м;
- замену и установку 68 дорожных знаков;
- очистки от поросли и обрезки аварийно опасных ветвей на площади около 38 тыс. кв. м;
- ремонт 504 погонных метров металлического барьерного ограждения;
- очистка более 2 тыс. погонных метров водоотводных лотков и уборка грунта под бортом на 19 тыс. погонных метров;
- механизированное скашивание травы и сорняков на обочинах общей протяженностью 1452 км и площади более 900 тыс. кв. м.
Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.