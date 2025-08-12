Запланована подія 2

В Киеве на мосту через Десенку введут реверсное движение по ремонту: что известно

ремонт дороги
Организация реверсного движения на мосту через Десенко / Depositphotos

С 14 августа на мосту через реку Десенку в Киеве вводят реверсное движение из-за ремонтных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт моста через Десенку

Реверсное движение на мосту через Десенку будет работать по следующему графику:

  • в будни утром – 3 полосы в направлении с левого на правый берег и 1 полоса в обратном направлении;
  • с 14:00 - 3 полосы к левому берегу и 1 - к правому;
  • в выходные – по 2 полосы в каждом направлении.

В первые дни за соблюдением нового режима будут смотреть патрульные. Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать ПДД и планировать поездки с учетом перемен.

Ремонтные работы в столице

В Деснянском районе Киева по улице Оноре де Бальзака почти на два месяца частично   ограничено движение транспорта   из-за ремонта дорожного покрытия.

В Оболонском районе, с 15 июля по 15 августа частично ограничено движение транспорта по улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия.

Также в столице   перекрыли пешеходный мост через Саперно-Слободскую в Голосеевском районе из-за противоаварийного ремонта. Частично ограничат движение транспорта, работы продлятся до июня 2026 года.

Ольга Опенько