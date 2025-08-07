Запланована подія 2

Мост возле Вышгорода ремонтируют за британские средства: что известно

ремонт моста
Відновлення критичної інфраструктури

В Киевской области продолжается капитальный ремонт моста через канал в Вышгородском районе на дороге Р-69. Сооружение потерпело разрушения в 2022 году из-за вооруженной агрессии РФ. Возобновление ведется в рамках кредитного соглашения с Великобританией.

Об  этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Ремонт моста вблизи Вышгорода

На автомобильной дороге Р-69 в Вышгородском районе Киевской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал.

В настоящее время выполняются следующие этапы:

  • производится стендовая подготовка металлических балок для последующего монтажа; 
  •  устраивается опалубка и армирование монолитной плиты в пролетных строениях 5–7; 
  •  устанавливаются рабочие помосты и ведется ремонт железобетонных поверхностей опор №3 и №4.

Мост был частично разрушен и серьезно поврежден в 2022 году в результате вооруженной агрессии России. Для обеспечения временного проезда легковых автомобилей и транспорта экстренных служб была организована объездная дорога.

Восстановление моста производится в рамках кредитного соглашения с Великобританией.

Ввод моста в эксплуатацию, запланированный на осень этого года, восстановит полноценное транспортное сообщение, значительно улучшит логистику и обеспечит безопасное и бесперебойное движение. Это имеет стратегическое значение, как для жизнеобеспечения населения, так и для нужд обороны страны.

Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.

Автор:
Ольга Опенько