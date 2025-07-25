Після окупації й простою: відновлено будівництво мостів на трасі Чернігів – Славутич (ФОТО)

На дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Деталі капремонту

Роботи з капітального ремонту трьох мостових переходів на автодорозі між Черніговом та Славутичем розпочалися ще восени 2021 року. На початковому етапі було збудовано тимчасові об'їзди та демонтовано старі конструкції. У січні–лютому 2022 року тривали роботи з улаштування пальового фундаменту. Проте реалізацію проєкту було призупинено через повномасштабне вторгнення, внаслідок якого частина Чернігівської області потрапила під тимчасову окупацію. Через це мости залишилися недобудованими.

У 2025 році ремонтні роботи відновили.

Станом на сьогодні вже:

зведено опори;

влаштовано монолітні прогонові будови;

укріплено схили габіонними конструкціями;

проведено гідроізоляцію мостів та укладено вирівнюючий шар асфальтобетону;

завершено влаштування основи з щебенево-піщаної суміші на підходах і встановлено бордюри.

Наразі підрядна організація готується до укладання наступного конструктивного шару основи з додаванням цементу, після чого заплановано влаштування верхніх шарів покриття. На завершальному етапі буде облаштовано дорожню інфраструктуру та нанесено розмітку.

Завершення капітального ремонту мостових переходів на маршруті між Черніговом та Славутичем має ключове значення для відновлення повноцінного та безпечного автомобільного сполучення між регіонами.

Тимчасові об’їзди, які використовуються на період ремонтних робіт, не призначені для довготривалої експлуатації та створюють ризики для безпеки дорожнього руху. Зокрема, влітку 2024 року сталася надзвичайна ситуація — внаслідок інтенсивної зливи один із таких об’їздів зазнав часткового руйнування через підмивання конструкції. Це призвело до тимчасового блокування руху транспорту, доки тривали аварійно-відновлювальні заходи.

Тому своєчасне завершення ремонту є важливим кроком для забезпечення надійної транспортної інфраструктури та запобігання подібним інцидентам у майбутньому, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".