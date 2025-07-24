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На трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове ремонтують стратегічну дорогу до портів Одещини (ФОТО)

ремонт дороги
Відновлюють ключову дорогу до портів Ізмаїльського району

На Одещині тривають роботи з аварійного відновлення дорожнього покриття на трасі Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове. Ця автодорога з’єднує чотири порти Ізмаїльського району та є важливою транспортною артерією півдня області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агенства відновлення.

Ремонт дороги на Одещині

На Одещині тривають роботи з аварійного відновлення дорожнього покриття на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове. Наразі ремонтні роботи охоплюють трикілометрову ділянку між Кілією та Вилковим.

Підрядні організації виконують відновлення поперечного профілю проїзної частини, а завершальним етапом стане влаштування асфальтобетонного покриття. Раніше на цій дорозі вже відновили п’ять кілометрів покриття на ділянці від Кілії.

Автодорога Т-16-07 має стратегічне значення, оскільки з’єднує чотири порти Ізмаїльського району та забезпечує оперативний доступ екстрених служб до населених пунктів регіону.

Роботи проводяться в рамках експлуатаційного утримання без зупинки дорожнього руху.

Фото 2 — На трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове ремонтують стратегічну дорогу до портів Одещини (ФОТО)
Фото 3 — На трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове ремонтують стратегічну дорогу до портів Одещини (ФОТО)
Фото 4 — На трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове ремонтують стратегічну дорогу до портів Одещини (ФОТО)
Фото 5 — На трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове ремонтують стратегічну дорогу до портів Одещини (ФОТО)

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Автор:
Ольга Опенько