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На трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове ремонтують стратегічну дорогу до портів Одещини (ФОТО)
На Одещині тривають роботи з аварійного відновлення дорожнього покриття на трасі Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове. Ця автодорога з’єднує чотири порти Ізмаїльського району та є важливою транспортною артерією півдня області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агенства відновлення.
Ремонт дороги на Одещині
На Одещині тривають роботи з аварійного відновлення дорожнього покриття на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове. Наразі ремонтні роботи охоплюють трикілометрову ділянку між Кілією та Вилковим.
Підрядні організації виконують відновлення поперечного профілю проїзної частини, а завершальним етапом стане влаштування асфальтобетонного покриття. Раніше на цій дорозі вже відновили п’ять кілометрів покриття на ділянці від Кілії.
Автодорога Т-16-07 має стратегічне значення, оскільки з’єднує чотири порти Ізмаїльського району та забезпечує оперативний доступ екстрених служб до населених пунктів регіону.
Роботи проводяться в рамках експлуатаційного утримання без зупинки дорожнього руху.
Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".