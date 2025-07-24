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На трассе Измаил-Килия-Вилково ремонтируют стратегическую дорогу в порты Одесской области (ФОТО)

ремонт дороги
Восстанавливают ключевую дорогу в порты Измаильского района

В Одесской области продолжаются работы по аварийному восстановлению дорожного покрытия на трассе Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Эта дорога соединяет четыре порта Измаильского района и является важной транспортной артерией юга области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Ремонт дороги в Одесской области

В Одесской области продолжаются работы по аварийному восстановлению дорожного покрытия на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково. Ремонтные работы охватывают трехкилометровый участок между Килией и Вилковым.

Подрядные организации выполняют восстановление поперечного профиля проезжей части, а завершающим этапом станет устройство асфальтобетонного покрытия. Ранее на этой дороге уже восстановили пять километров покрытия на участке Килии.

Автодорога Т-16-07 имеет стратегическое значение, поскольку соединяет четыре порта Измаильского района и обеспечивает оперативный доступ экстренных служб в населенные пункты региона.

Работы производятся в рамках эксплуатационного содержания без остановки дорожного движения.

Фото 2 — На трассе Измаил-Килия-Вилково ремонтируют стратегическую дорогу в порты Одесской области (ФОТО)
Фото 3 — На трассе Измаил-Килия-Вилково ремонтируют стратегическую дорогу в порты Одесской области (ФОТО)
Фото 4 — На трассе Измаил-Килия-Вилково ремонтируют стратегическую дорогу в порты Одесской области (ФОТО)
Фото 5 — На трассе Измаил-Килия-Вилково ремонтируют стратегическую дорогу в порты Одесской области (ФОТО)

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Автор:
Ольга Опенько