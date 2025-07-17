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На Закарпатье завершен ремонт стратегической дороги к границе с Румынией

Ремонт дороги
Восстановлена часть трассы Мукачево – Львов

На Закарпатье завершили комплексные ремонтные работы на участке государственной трассы Н-09 Мукачево – Львов, которая проходит вблизи границы с Румынией. Общая площадь восстановленного покрытия – более 7,5 тысяч кв.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Восстановлена часть трассы Мукачево – Львов

В Закарпатье завершили работы по эксплуатационному содержанию участка дороги государственного значения Н-09, который проходит вдоль государственной границы с Румынией. Этот маршрут – важная логистическая артерия, соединяющая Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.

В ходе ремонта было расчищено пространство у подпорной стенки для предотвращения камнепада, усилена основа дороги в зонах просадки, установлена дренажная труба для эффективного водоотведения, что обеспечит стабильность земляного полотна даже во время ливней. Также уложили новые слои асфальта и укрепили обочину щебеночной смесью для безопасного и долговечного движения.

Общая площадь обновленного дорожного покрытия составляет 7,50 тыс. кв метров.

Фото 2 — На Закарпатье завершен ремонт стратегической дороги к границе с Румынией
Фото 3 — На Закарпатье завершен ремонт стратегической дороги к границе с Румынией
Фото 4 — На Закарпатье завершен ремонт стратегической дороги к границе с Румынией
Фото 5 — На Закарпатье завершен ремонт стратегической дороги к границе с Румынией
Фото 6 — На Закарпатье завершен ремонт стратегической дороги к границе с Румынией
Фото 7 — На Закарпатье завершен ремонт стратегической дороги к границе с Румынией
Фото 8 — На Закарпатье завершен ремонт стратегической дороги к границе с Румынией

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Автор:
Ольга Опенько