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На Закарпатті завершено ремонт стратегічної дороги до кордону з Румунією

Ремонт дороги
Відновлено частину траси Мукачево – Львів

На Закарпатті завершили комплексні ремонтні роботи на ділянці державної траси Н-09 Мукачево – Львів, яка пролягає поблизу кордону з Румунією. Загальна площа відновленого покриття — понад 7,5 тисячі кв. м.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Відновлено частину траси Мукачево – Львів

На Закарпатті завершили роботи з експлуатаційного утримання ділянки дороги державного значення Н-09, що проходить уздовж державного кордону з Румунією. Цей маршрут є важливою логістичною артерією, що з’єднує Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області.

В ході ремонту було розчищено простір біля підпірної стінки для запобігання каменепаду, посилено основу дороги у зонах просідання, встановлено дренажну трубу для ефективного водовідведення, що забезпечить стабільність земляного полотна навіть під час злив. Також уклали нові шари асфальту та укріпили узбіччя щебеневою сумішшю для безпечного та довговічного руху.

Загальна площа оновленого дорожнього покриття становить 7, 50 тис. кв метрів.

Фото 2 — На Закарпатті завершено ремонт стратегічної дороги до кордону з Румунією
Фото 3 — На Закарпатті завершено ремонт стратегічної дороги до кордону з Румунією
Фото 4 — На Закарпатті завершено ремонт стратегічної дороги до кордону з Румунією
Фото 5 — На Закарпатті завершено ремонт стратегічної дороги до кордону з Румунією
Фото 6 — На Закарпатті завершено ремонт стратегічної дороги до кордону з Румунією
Фото 7 — На Закарпатті завершено ремонт стратегічної дороги до кордону з Румунією
Фото 8 — На Закарпатті завершено ремонт стратегічної дороги до кордону з Румунією

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Автор:
Ольга Опенько