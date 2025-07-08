- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У Київській області ремонтують міст через річку Тетерів (ФОТО)
У Київській області продовжують капітально ремонтувати міст через річку Тетерів, який був зруйнований на початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агенства відновлення.
У відомстві нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень та руйнувань визначальні елементи споруди — прогонові будови, опори.
Рух мостом став неможливим, що суттєво порушило транспортно-логістичні зв’язки пристоличного регіону і транзитний рух у напрямку кордону з ЄС.
Що вже зробили
Зазначається, що першочергово фахівці провели демонтаж зруйнованих та пошкоджених конструктивних елементів мосту, зокрема, чотирьох залізобетонних прогонових будов.
Згодом, для забезпечення виконання ремонтно-відновлювальних робіт, було зведено шість прогонів мосту зі сталевих балок.
Також завершено весь комплекс робіт з підсилення арматурно-бетонним каркасом ригелів шести опор. Наразі такі роботи продовжуються ще на двох опорах.
У відомстві зауважили, що капітальний ремонт мосту здійснюється в межах реалізації пілотного проєкту, що охоплює шість об’єктів у Київській області. Роботи проводяться за фінансової підтримки UK EXPORT FINANCE.
Зауважимо, у листопаді минулого року на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів.
Відбудова мостів
Минулого року відбудували 20 мостів, мостових переходів, шляхопроводів, що були пошкоджені внаслідок російської воєнної агресії на дорогах державного значення в Київській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.
Зокрема:
- Київщина — відновлено 8 мостових переходів через річки Трубіж, Жерева, Здвиж, Ірпінь та 1 мостовий перехід через суходіл;
- Чернігівщина — відновлено 3 мости через річку Десна;
- Харківщина — відновлено 5 мостів та 1 шляхопровід із підходами;
- Миколаївщина — відновлено 1 міст із підходами та ще 1 штучну споруду.