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У Київській області ремонтують міст через річку Тетерів (ФОТО)

міст через річку Тетерів
Фото: t.me/Agency_for_restoration

У Київській області продовжують капітально ремонтувати міст через річку Тетерів, який був зруйнований на початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агенства відновлення.

У відомстві нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень та руйнувань визначальні елементи споруди — прогонові будови, опори.

Рух мостом став неможливим, що суттєво порушило транспортно-логістичні зв’язки пристоличного регіону і транзитний рух у напрямку кордону з ЄС.

Що вже зробили

Зазначається, що першочергово фахівці провели демонтаж зруйнованих та пошкоджених конструктивних елементів мосту, зокрема, чотирьох залізобетонних прогонових будов.

Згодом, для забезпечення виконання ремонтно-відновлювальних робіт, було зведено шість прогонів мосту зі сталевих балок.

Також завершено весь комплекс робіт з підсилення арматурно-бетонним каркасом ригелів шести опор. Наразі такі роботи продовжуються ще на двох опорах. 

У відомстві зауважили, що капітальний ремонт мосту здійснюється в межах реалізації пілотного проєкту, що охоплює шість об’єктів у Київській області. Роботи проводяться за фінансової підтримки UK EXPORT FINANCE.

Фото 2 — У Київській області ремонтують міст через річку Тетерів (ФОТО)
Фото 3 — У Київській області ремонтують міст через річку Тетерів (ФОТО)
Фото 4 — У Київській області ремонтують міст через річку Тетерів (ФОТО)
Фото 5 — У Київській області ремонтують міст через річку Тетерів (ФОТО)

Зауважимо, у листопаді минулого року на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів.

Відбудова мостів

Минулого року відбудували 20 мостів, мостових переходів, шляхопроводів, що були пошкоджені внаслідок російської воєнної агресії на дорогах державного значення в Київській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Зокрема:

  • Київщина — відновлено 8 мостових переходів через річки Трубіж, Жерева, Здвиж, Ірпінь та 1 мостовий перехід через суходіл; 
  • Чернігівщина — відновлено 3 мости через річку Десна;
  • Харківщина — відновлено 5 мостів та 1 шляхопровід із підходами; 
  • Миколаївщина — відновлено 1 міст із підходами та ще 1 штучну споруду.
Автор:
Світлана Манько