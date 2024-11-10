На Київщині відкрили рух тимчасовим дерев'яним мостом через річку Тетерів

8 листопада на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Тимчасовий міст збудували, оскільки попередній був зруйнований унаслідок російського ракетного обстрілу в березні 2022 року.

За словами Кравченка, його планують відновити капітально, але тимчасова переправа протяжністю майже 56 метрів дозволить мешканцям зекономити час на об’їздах.

Тимчасовий міст має одну смугу для руху та тротуари по обидві сторони.

Будівельні роботи тривали два місяці і були виконані підрозділом Державної спеціальної служби транспорту. Руслан Кравченко подякував військовим за оперативне виконання завдання, незважаючи на всі виклики.

Які ще мости відбудували на Київщині

6 березня на Київщині відбудували міст, який зʼєднує села Жеревпілля та Розважів Іванківської громади – він був підірваний російськими загарбниками після відходу з області у березні 2022 року.

7 лютого відкрився рух правою смугою на відбудованому мості через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено.

У листопаді 2023 року в Романівці відкрили новий міст через річку Ірпінь, який вже назвали історичним. Старий міст, що був зруйнований в перші дні повномасштабної війни стане меморіалом і символом "Дороги життя".