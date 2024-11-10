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На Київщині відкрили рух тимчасовим дерев'яним мостом через річку Тетерів
8 листопада на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів.
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Тимчасовий міст збудували, оскільки попередній був зруйнований унаслідок російського ракетного обстрілу в березні 2022 року.
За словами Кравченка, його планують відновити капітально, але тимчасова переправа протяжністю майже 56 метрів дозволить мешканцям зекономити час на об’їздах.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Тимчасовий міст має одну смугу для руху та тротуари по обидві сторони.
Будівельні роботи тривали два місяці і були виконані підрозділом Державної спеціальної служби транспорту. Руслан Кравченко подякував військовим за оперативне виконання завдання, незважаючи на всі виклики.
Які ще мости відбудували на Київщині
6 березня на Київщині відбудували міст, який зʼєднує села Жеревпілля та Розважів Іванківської громади – він був підірваний російськими загарбниками після відходу з області у березні 2022 року.
7 лютого відкрився рух правою смугою на відбудованому мості через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено.
У листопаді 2023 року в Романівці відкрили новий міст через річку Ірпінь, який вже назвали історичним. Старий міст, що був зруйнований в перші дні повномасштабної війни стане меморіалом і символом "Дороги життя".