В Ірпені збудували новий міст замість знищеного на початку війни

21 листопада в Романівці відкрили новий міст через річку Ірпінь, який вже назвали історичним. Старий міст, що був зруйнований в перші дні повномасштабної війни стане меморіалом і символом "Дороги життя".

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

На новому мості вже встановлено освітлення та заходи безпеки для пішоходів, і тривають роботи з встановлення світлофору. Очікується, що нова споруда допоможе зменшити транспортний потік у години-пік.

Новий міст у має по дві смуги руху в кожен бік. Його ширина – 18 метрів. Висота - 6 метрів. Міст освітлений, обладнаний всіма необхідними інженерними спорудами для безпечного пересування.

Голова міста зазначив важливість мосту під час воєнних подій в Ірпені, коли він врятував тисячі мирних мешканців та служив для транспортування поранених, гуманітарної допомоги та зброї.

За його словами, під час окупації Київщини міст через Ірпінь у Романівці врятував 40 тисяч мешканців Бучі, Гостомелю та Ірпеня.

"Я прошу не забувати у постійному русі авто про те, як цей міст та ця дорога стала нашим шляхом для порятунку, нашою волею до життя та перемоги", - сказав він.

Рятувальники згадують, що у березні 2022 залишки мосту були єдиною переправою, по якій могли евакуюватися люди. Обвалений міст створив вузький прохід по якому можливо було пройти тільки одній людині.

Нагадаємо, 3 листопада минулого року відкрили проїзд в обидві сторони на мосту у Стоянці Київської області на трасі М-06 Київ – Чоп. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому.