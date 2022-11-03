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У Стоянці відновили міст на трасі М-06 Київ-Чоп
3 листопада відкрили проїзд в обидві сторони на мосту у Стоянці Київської області на трасі М-06 Київ – Чоп. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента україни Кирило Тимошенко.
"Відсьогодні проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ – Чоп. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому", - зазначив Тимошенко.
Він підкреслив, що після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту.
Тепер міст повноцінно запрацював.
Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг відновило міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, зруйнований під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська безуспішно намагалися прорватися до обласного центру зі сторони села Ягідне.