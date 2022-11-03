В Стоянке восстановили мост на трассе М-06 Киев-Чоп

3 ноября был открыт проезд в обе стороны на мосту в Стоянке Киевской области на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"С сегодняшнего дня проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале", - отметил Тимошенко.

Он подчеркнул, что после деоккупации менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту.

Уже в мае возобновили движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начали капитальное восстановление правой части разрушенного моста.

Теперь мост полноценно заработал.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог восстановило мост на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, разрушенный во время активных боевых действий в начале марта, когда российские войска безуспешно пытались прорваться в областной центр со стороны села Ягодное.