На під’їзді до Чернігова відновили міст, підірваний навесні (ФОТО)

Державне агентство автомобільних доріг відновило міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, зруйнований під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська безуспішно намагалися прорватися до обласного центру зі сторони села Ягідне. Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

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"Міст в результаті підриву був знищений вщент. У квітні після деокупації області рух транспорту відновили, збудувавши тимчасову переправу. Паралельно розбирали завали, а у серпні бригада мостовиків приступила до будівництва нової штучної споруди", - зазначають в агентстві.

На сьогодні триває влаштування асфальтобетонного покриття, і одна смуга вже заасфальтована. Паралельно ведуться роботи на другій половині мосту.

Також проводиться ремонт підходів до мосту довжиною 60 та 120 метрів. Перед укладанням асфальту на проїзній частині влаштовується новий конструктив покриття з щебенево-піщаної суміші та ЩПС, обробленої цементом.

Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор

"Новий міст побудований з урахуванням сучасних транспортних навантажень та враховано потенціал до розширення проїзної частини траси. Повністю відкрити рух по оновленому мосту плануємо у листопаді", - вказують в "Укравтодорі".

Нагадаємо також, що в кінці червня було відремонтовано пошкоджений вибухом інший міст між Черніговом та Києвом на цій же трасі.