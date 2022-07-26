На Чернігівщині облаштували переправу через зруйнований міст

У Ніжинському районі Чернігівській області облаштували переправу поруч зі зруйнованим внаслідок бойових дій мостом.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"На Чернігівщині облаштували ще одну переправу через зруйнований внаслідок бойових дій міст. Зараз відкрили тимчасовий проїзд біля одного з мостів у Ніжинському районі області. Цей маршрут з’єднує райони Чернігівщини", - зазначив Тимошенко.

За його словами, над облаштуванням проїзду близько місяця працювали підрядники Служби автомобільних доріг у Чернігівській області разом з Державною спеціальною службою транспорту.

"Поновлення цього відрізку дороги вирішує частину логістичних питань. Це важливо для нормального життя регіону", - підкреслив Тимошенко.

Він зауважив, що загалом в Чернігівській області пошкоджено понад 1 100 км доріг державного та місцевого значення. Зруйновано 30 мостів, але вже на двох третинах вдалося відновити рух транспорту.

"Дорожники щодня працюють від моменту деокупації. Це необхідна робота для стабілізації гуманітарної ситуації. Безпека – першочергове питання, тому всі роботи узгоджуються з військовими та після розмінування територій", - – додав Тимошенко.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну в Україні пошкоджено або зруйновано 305 мостів, майже 24 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 36-ти легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від французької компанії Matiere.