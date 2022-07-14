Франція передасть Україні 36 легкозбірних мостів замість зруйнованих

Українські дипломати разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF домовилися про передачу Україні 36-ти легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від компанії Matiere.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба.

“Ми стимулюємо іноземні компанії брати активну участь у відновленні української інфраструктури, зруйнованої Росією. Мостові конструкції французької компанії Matiere матимуть змогу швидко замінити зруйновані українські мости, а потім замінити їх на постійній основі”, - заявив він.

Міністр підкреслив, що французька компанія Matiere має багаторічний досвід роботи з швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо в країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.

"Вже 25 липня інженери компанії прибудуть до України та проведуть спільну оціночну місію з інженерами Укравтодору. Компанія зацікавлена у співпраці з українськими підрядниками та потенційно розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні", – додав Кулеба.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну пошкоджено або зруйновано 305 мостів, майже 24 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій.

Зазначимо, 14 липня, відновлять повноцінний проїзд мостом через річку Ірпінь у Київській області, який був відремонтований на тиждень раніше, ніж планувалося.