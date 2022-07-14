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Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов взамен разрушенным
Украинские дипломаты вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF договорились о передаче Украине 36-ти легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
“Мы стимулируем иностранные компании активно участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры, разрушенной Россией. Мостовые конструкции французской компании Matiere смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе”, - заявил он.
Министр подчеркнул, что у французской компании Matiere многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Компания заинтересована в сотрудничестве с украинскими подрядчиками и потенциально рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине”, – добавил Кулеба.
Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что из-за войны повреждены или разрушены 305 мостов, почти 24 тысяч километров дорог, 6,3 тысяч километров железнодорожных путей.
Отметим, 14 июля, возобновят полноценный проезд по мосту через реку Ирпень в Киевской области, который был отремонтирован на неделю раньше, чем планировалось.