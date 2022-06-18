В Министерстве инфраструктуры рассказали, сколько из-за войны в Украине разрушено дорог и мостов

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в настоящее время повреждены или разрушены почти 24 тысяч километров дорог, 305 мостов, 6,3 тысяч километров железнодорожных путей, заблокированы или оккупированы все морские порты.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти $104 млрд долларов.

Он также заявил, что на сегодняшний день удалось расчистить почти тысячу километров дорог и обустроить 41 временную переправу.

"Несмотря на продолжающуюся войну, мы уже начали восстановление страны там, где это возможно. Нам удалось расчистить около тысячи километров дорог, обустроить 41 временную переправу. Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны", - сообщил министр.

Напомним, что Украина вместе с международными партнерами сможет отстроить разрушенную инфраструктуру через два года.