У Міністерстві інфраструктури розповіли, скільки через війну в Україні зруйновано доріг та мостів

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що наразі пошкоджено або зруйновано майже 24 тисячі кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій, заблоковано або окуповано всі морські порти.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, прямі задокументовані збитки української інфраструктури вже сягають майже $104 млрд. доларів.

Він також заявив, що на сьогоднішній день вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг та облаштувати 41 тимчасову переправу.

"Незважаючи на війну, що триває, ми вже почали відновлення країни там, де це можливо. Нам вдалося розчистити близько тисячі кілометрів доріг, облаштувати 41 тимчасову переправу. Крім цього, у міру поліпшення ситуації безпеки відновлюємо залізничне сполучення між різними регіонами країни", - повідомив міністр.

Нагадаємо, що Україна разом із міжнародними партнерами зможе відбудувати зруйновану інфраструктуру за два роки.