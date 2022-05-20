Украина вместе с международными партнерами сможет отстроить разрушенную инфраструктуру за два года, – Кубраков

Совместными усилиями Украины и международных партнеров можно отстроить всю разрушенную инфраструктуру за два года. В Украине уже ведутся предварительные работы по оценке разрушений

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам Саммита международного транспортного форума-2022 года.

Как отмечают в Министерстве инфраструктуры, тема послевоенного восстановления Украины была одной из главных на ежегодном Саммите, объединяющем руководителей транспортных отраслей практически со всего мира.

Кубраков отметил, что уже ведутся предварительные работы по оценке разрушений.

"Уверен, общими усилиями мы сможем отстроить разрушенное за 2 года. Команда министерства в ежедневном режиме разрабатывает перечень разрушенных объектов инфраструктуры. Мы определили дорожную карту помощи, которая необходима Украине сейчас и нужна для дальнейшего послевоенного восстановления", — рассказал он.

Также участники Саммита приняли документ - "Призыв к действиям в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины", подтверждающий поддержку нашей страны и предусматривающий полное прекращение любых транспортных отношений с Россией и Беларусью.

"Я искренне благодарен за поддержку Великобритании, Германии, США, Литве – инициаторам принятия «Призыва к действиям" и всем странам, которые присоединились к этому документу и были небезразличны в это сложное время» – подчеркнул Кубраков.

В рамках Саммита украинская делегация провела встречи с главами транспортных ведомств США, Канады, Великобритании, Германии, Болгарии, Румынии, Молдовы, Турции, а также с руководством Всемирного банка.

"В рамках встреч обсуждалось участие этих государств в восстановлении Украины, а также координация действий по транспортной блокаде россии", – добавили в министерстве.

Напомним, Европейская комиссия 18 мая утвердила план послевоенного восстановления Украины. Украина и ЕС вместе будут восстанавливать то, что разрушили россияне по новым европейским правилам.