Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины

Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины. Также ЕС планирует предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина и ЕС вместе будут восстанавливать разрушенные россиянами города по новым европейским правилам.

"Европейская комиссия утвердила план восстановления Украины! Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда Россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Евросоюз будет опираться на план, который разрабатывает украинский Нацсовет по послевоенному восстановлению. Украина будет "владельцем" процесса, но для максимальной прозрачности и эффективности будут привлекать европейских партнеров.

План восстановления имеет четыре главных принципа:

восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике;

модернизация украинского государства и наших институтов;

максимальная интеграция Украины с ЕС по всем сферам и направлениям;

экономическая трансформация, включая новые возможности для украинского бизнеса.

Напомним, Европейская комиссия разработала стратегический план по послевоенному восстановлению Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро.

Восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины продлится более 10 лет. Выделение средств будет связано с жесткими условиями, такими как борьба с коррупцией и реформы украинского правительства. Реформы должны приблизить страну к ЕС.