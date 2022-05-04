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Экономика
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Уничтоженные объекты культуры должны быть восстановлены на средства России, - ОП

офис президента, алексей днепров, ОП, россия, разрушения
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

В результате вооруженной агрессии России повреждены и разрушены культурные объекты в 56 территориальных общинах в 13 регионах Украины. Каждый уничтоженный страной-агрессором театр, музей или школа должны быть отстроены за ее счет.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Днепров в ходе брифинга.

По его словам, за время российско-украинской войны повреждены и разрушены культурные объекты в 56 территориальных общинах в 13 регионах Украины.

«Наибольшие потери и убытки сейчас культурная инфраструктура понесла в Донецкой и Луганской, Сумской и Николаевской областях», – сообщил Алексей Днепров.

Существенные разрушения, как сообщили в ОП, испытали и объекты культурного наследия, среди которых основанная в XV веке Святогорская лавра, где прятались монахи и другие люди.

Напомним, после российских кафиров в населенных пунктах Харьковщины и других городов остаются руины и разрушены инженерные коммуникации.

В частности, на освобожденных от российских кафиров территориях Харьковской области разрушены 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.

Автор:
Анастасия Дедковская